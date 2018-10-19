banner107
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
15 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
16 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
55 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
121 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
46 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
102 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
33 0
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
1.5B 0
banner82
banner147

125 kilometre sürdüler

banner27

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Magic Touch Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018” offroad yarışında ilk uzun gün geçilen 3 etabın ardından tamamlandı

125 kilometre sürdüler
banner192

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”de ilk uzun gün tamamlandı. Toplamı 125 kilometre olan 3 açık etabın ardından ekipler günü Kantara Kamp Alanı’nda noktaladılar. Kantara’dan Yeşilköy’e kadar, ordan da tekrar Kanatara’ya kadar süren toplamı 125 kilometrenin ardından Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi Mitsubishi Pajero Evo araçları ile günü ilk sırada tamamladılar. Şampiyonluk mücadelesi veren Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ikinci sırada yer alırken, Türkiye’den yarışa katılan Mert Becce-Tuvana Sayar ikilisi üçüncü sırada yer aldı. UTV, ATV ve Motosikletlerin olduğu macera kategorisinde ise ATV ile yarışan Sona Singh günün lideri oldu. Raid kategorisinde ise ilk uzun günü lider tamamlayan ekip Gökhan Onurlu- Efe Özhakkı ikilisi oldu.

Bugün ekipler toplamı 126 kilometre olan 5 etap geçecekler

Ekipler organizasyonun üçüncü günü olan bugün ikisi kapalı toplam 5 etap geçecekler. Toplamı 126 kilometre olan 5 etabın ilki için sabah 08.00’de Kantara Kamp Alanı’nda çıkış yapacaklar. Format gereği güzergâh gizli tutulurken, gün sonu 18.30’dan itibaren Lapta Kamp Alanı’nda yapılacak.


Ralli Kategorisi:

#

Gr.

Pilot

Co-Pilot

Toplam

1

T4

SoyerArseven

HasanReyhan

02:54:42.9

2

T3

HalimKahveciler

Ramadan Uzun

02:56:19.6

3

T1

MertBecce

TuvanaSayar

03:06:23.8

4

T4

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

03:08:17.3

5

T4

ArgunÇağıl

SalihKanatlı

03:10:52.4

6

T3

ŞefikUzun

ErtunçÇapun

03:19:24.0

7

T3

BurakBüyükpınar

SerhatŞükrüSaygılı

03:20:41.5

8

T4

CemAytaç

CevdetAlptürk

03:31:10.8

9

T4

NiyaziBedel

HasanGüney

03:55:43.7

10

T4

HakanSezerli

OkanAhçıoğulları

03:59:59.1

11

T1

Mehmet EmreTüfekçioğlu

Osman Metin

04:15:31.4

12

T4

SerkanBolçocuk

HasanUzun

04:17:21.1

13

T4

AhmetBağce

CenkGürpınar

04:57:47.2

14

T4

ZühtüCumalıgil

EraslanErgün

05:38:35.0

15

T1

EnverÖzbirim

Ali İnce

05:40:01.6

Macera Kategorisi:

#

No

Pilot

Co-Pilot

ToplamPuan

1

303

Sona Singh

00:26:14.2

2

301

EdimMacila

Eser Harper

00:47:22.3

3

302

KağanErülkü

Yusuf Acemoğlu

00:47:53.4

4

304

ÖzmertErsin

02:28:37.6

Raid Kategorisi:

Yarışmacı No

Pilot

Co-Pilot

Toplam Km

1

204

GökhanOnurlu

EfeÖzhakkı

170.8

2

202

LeventSönmez

YakupYücel

171.13

3

205

Mustafa FıratGümüş

Kader Hacıabitoğlu

171.17

4

201

Sander Kaveciler

EserSulo

171.62

5

207

PanosPanoulis

Berk Can Doğan

172.06

6

203

Muzaffer Yemen

Mustafa Yemen

172.63

7

206

HilmiÇelebioğlu

HilmiÇelebioğlu

173.3

 8

208

Hüseyin Kurt

ÖzaydınDölek

174.35
banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.