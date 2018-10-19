125 kilometre sürdüler

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Magic Touch Afrodisia Cyprus Ralli-Raid 2018” offroad yarışında ilk uzun gün geçilen 3 etabın ardından tamamlandı

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”de ilk uzun gün tamamlandı. Toplamı 125 kilometre olan 3 açık etabın ardından ekipler günü Kantara Kamp Alanı’nda noktaladılar. Kantara’dan Yeşilköy’e kadar, ordan da tekrar Kanatara’ya kadar süren toplamı 125 kilometrenin ardından Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi Mitsubishi Pajero Evo araçları ile günü ilk sırada tamamladılar. Şampiyonluk mücadelesi veren Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ikinci sırada yer alırken, Türkiye’den yarışa katılan Mert Becce-Tuvana Sayar ikilisi üçüncü sırada yer aldı. UTV, ATV ve Motosikletlerin olduğu macera kategorisinde ise ATV ile yarışan Sona Singh günün lideri oldu. Raid kategorisinde ise ilk uzun günü lider tamamlayan ekip Gökhan Onurlu- Efe Özhakkı ikilisi oldu.

Bugün ekipler toplamı 126 kilometre olan 5 etap geçecekler

Ekipler organizasyonun üçüncü günü olan bugün ikisi kapalı toplam 5 etap geçecekler. Toplamı 126 kilometre olan 5 etabın ilki için sabah 08.00’de Kantara Kamp Alanı’nda çıkış yapacaklar. Format gereği güzergâh gizli tutulurken, gün sonu 18.30’dan itibaren Lapta Kamp Alanı’nda yapılacak.



Ralli Kategorisi:

# Gr. Pilot Co-Pilot Toplam 1 T4 SoyerArseven HasanReyhan 02:54:42.9 2 T3 HalimKahveciler Ramadan Uzun 02:56:19.6 3 T1 MertBecce TuvanaSayar 03:06:23.8 4 T4 Musa Ersoy Ramadan Kıral 03:08:17.3 5 T4 ArgunÇağıl SalihKanatlı 03:10:52.4 6 T3 ŞefikUzun ErtunçÇapun 03:19:24.0 7 T3 BurakBüyükpınar SerhatŞükrüSaygılı 03:20:41.5 8 T4 CemAytaç CevdetAlptürk 03:31:10.8 9 T4 NiyaziBedel HasanGüney 03:55:43.7 10 T4 HakanSezerli OkanAhçıoğulları 03:59:59.1 11 T1 Mehmet EmreTüfekçioğlu Osman Metin 04:15:31.4 12 T4 SerkanBolçocuk HasanUzun 04:17:21.1 13 T4 AhmetBağce CenkGürpınar 04:57:47.2 14 T4 ZühtüCumalıgil EraslanErgün 05:38:35.0 15 T1 EnverÖzbirim Ali İnce 05:40:01.6

Macera Kategorisi:

# No Pilot Co-Pilot ToplamPuan 1 303 Sona Singh 00:26:14.2 2 301 EdimMacila Eser Harper 00:47:22.3 3 302 KağanErülkü Yusuf Acemoğlu 00:47:53.4 4 304 ÖzmertErsin 02:28:37.6

Raid Kategorisi: