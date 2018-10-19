125 kilometre sürdüler

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl beşinci kez organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2018”de ilk uzun gün tamamlandı. Toplamı 125 kilometre olan 3 açık etabın ardından ekipler günü Kantara Kamp Alanı’nda noktaladılar. Kantara’dan Yeşilköy’e kadar, ordan da tekrar Kanatara’ya kadar süren toplamı 125 kilometrenin ardından Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi Mitsubishi Pajero Evo araçları ile günü ilk sırada tamamladılar. Şampiyonluk mücadelesi veren Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi ikinci sırada yer alırken, Türkiye’den yarışa katılan Mert Becce-Tuvana Sayar ikilisi üçüncü sırada yer aldı. UTV, ATV ve Motosikletlerin olduğu macera kategorisinde ise ATV ile yarışan Sona Singh günün lideri oldu. Raid kategorisinde ise ilk uzun günü lider tamamlayan ekip Gökhan Onurlu- Efe Özhakkı ikilisi oldu.
Bugün ekipler toplamı 126 kilometre olan 5 etap geçecekler
Ekipler organizasyonun üçüncü günü olan bugün ikisi kapalı toplam 5 etap geçecekler. Toplamı 126 kilometre olan 5 etabın ilki için sabah 08.00’de Kantara Kamp Alanı’nda çıkış yapacaklar. Format gereği güzergâh gizli tutulurken, gün sonu 18.30’dan itibaren Lapta Kamp Alanı’nda yapılacak.
|
#
|
Gr.
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Toplam
|
1
|
T4
|
SoyerArseven
|
HasanReyhan
|
02:54:42.9
|
2
|
T3
|
HalimKahveciler
|
Ramadan Uzun
|
02:56:19.6
|
3
|
T1
|
MertBecce
|
TuvanaSayar
|
03:06:23.8
|
4
|
T4
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
03:08:17.3
|
5
|
T4
|
ArgunÇağıl
|
SalihKanatlı
|
03:10:52.4
|
6
|
T3
|
ŞefikUzun
|
ErtunçÇapun
|
03:19:24.0
|
7
|
T3
|
BurakBüyükpınar
|
SerhatŞükrüSaygılı
|
03:20:41.5
|
8
|
T4
|
CemAytaç
|
CevdetAlptürk
|
03:31:10.8
|
9
|
T4
|
NiyaziBedel
|
HasanGüney
|
03:55:43.7
|
10
|
T4
|
HakanSezerli
|
OkanAhçıoğulları
|
03:59:59.1
|
11
|
T1
|
Mehmet EmreTüfekçioğlu
|
Osman Metin
|
04:15:31.4
|
12
|
T4
|
SerkanBolçocuk
|
HasanUzun
|
04:17:21.1
|
13
|
T4
|
AhmetBağce
|
CenkGürpınar
|
04:57:47.2
|
14
|
T4
|
ZühtüCumalıgil
|
EraslanErgün
|
05:38:35.0
|
15
|
T1
|
EnverÖzbirim
|
Ali İnce
|
05:40:01.6
Macera Kategorisi:
|
#
|
No
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
ToplamPuan
|
1
|
303
|
Sona Singh
|
00:26:14.2
|
2
|
301
|
EdimMacila
|
Eser Harper
|
00:47:22.3
|
3
|
302
|
KağanErülkü
|
Yusuf Acemoğlu
|
00:47:53.4
|
4
|
304
|
ÖzmertErsin
|
02:28:37.6
Raid Kategorisi:
|
Yarışmacı No
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Toplam Km
|
1
|
204
|
GökhanOnurlu
|
EfeÖzhakkı
|
170.8
|
2
|
202
|
LeventSönmez
|
YakupYücel
|
171.13
|
3
|
205
|
Mustafa FıratGümüş
|
Kader Hacıabitoğlu
|
171.17
|
4
|
201
|
Sander Kaveciler
|
EserSulo
|
171.62
|
5
|
207
|
PanosPanoulis
|
Berk Can Doğan
|
172.06
|
6
|
203
|
Muzaffer Yemen
|
Mustafa Yemen
|
172.63
|
7
|
206
|
HilmiÇelebioğlu
|
HilmiÇelebioğlu
|
173.3
|
8
|
208
|
Hüseyin Kurt
|
ÖzaydınDölek
|
174.35