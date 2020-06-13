YDK 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Yapıldı

Yakın Doğu Koleji, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Yakın Doğu Koleji ortaokul ve lise binaları ile Mağusa Namık Kemal Lisesinde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladılar.

Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 22 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 18 öğrenci tam burs, 29 öğrenci yarım burs ve 38 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 107 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Sınav sonuçları, Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşılabilir veya 8.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürlüğünden gerekli bilgiler alınabilir.

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 26 Haziran 2020 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 3 Temmuz 2020 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji sekreterliğine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt esnasında, ilkokul tamamlama belgesi, 1 adet doğum belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Bankası’na 500 TL ön kayıt ücreti (Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri hariç) ve eğitim harcının da bir kısmı olan 1750 TL (Dr. Suat Günsel Bursu alanlar hariç) yatırılıp, dekontlarıyla birlikte Yakın Doğu Koleji sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar

SEVGİ YORGANCIOĞLU DORUK TUNCERİ BARAN İLHAN DİNÇKUYU TUĞRA VURANA HASAN SONDER BUSE FEGAN DENİZ BENDER EDİZ YALÇIN TÜRKER ATA KAPUCU DORA TÜRK LİVA SAZLIK NİSA DELİBAŞ ANYA BELLA SABAH DORUK İLHAN MEYRA BAŞTAŞ BORAN NİYAZİ DİNÇKUYU SU AKSU AYAZ GÜNDOĞDU ATA DOĞAN POGEN YAŞİR ERK GÜNEŞER DEFNE SOLYALI

Tam Eğitim Bursu Alanlar

MERT MUSA ALİ TOPRAK TEKGÜÇ GÜLSEN ESENDAL DERİN AKÇAY CEREN ÖKSÜZ EDA TÜLÜCÜ SELİN REŞATOĞLU SU BAYKAL DENİZ TUNÇBİLEK SEDEN ABU KISHIK DOĞUCAN YILDIRIM DEFNE RUSO UTKU KORKMAZ SAMED EGEMEN SARIGÖZMEN DORUK AKIN ENİS RAMADAN İMRALI SALAHİ YARATAN SELİN TÜFEKÇİ

Yarım Eğitim Bursu Alanlar