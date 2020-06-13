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YDK 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Yapıldı

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YDK 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı Yapıldı

Yakın Doğu Koleji, 13 Haziran  2020 Cumartesi günü Yakın Doğu Koleji ortaokul ve lise binaları ile Mağusa Namık Kemal Lisesinde  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladılar.

Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 22 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 18 öğrenci tam burs, 29 öğrenci yarım burs ve  38 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 107 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Sınav sonuçları, Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşılabilir veya 8.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürlüğünden gerekli bilgiler alınabilir.

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 26 Haziran 2020 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 3 Temmuz 2020 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji sekreterliğine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt esnasında, ilkokul tamamlama belgesi, 1 adet doğum belgesi, 4 adet vesikalık fotoğraf ile Yakın Doğu Bankası’na 500 TL ön kayıt ücreti (Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri hariç) ve eğitim harcının da bir kısmı olan 1750 TL (Dr. Suat Günsel Bursu alanlar hariç) yatırılıp, dekontlarıyla birlikte Yakın Doğu Koleji sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar

SEVGİ YORGANCIOĞLU

DORUK TUNCERİ

BARAN İLHAN DİNÇKUYU

TUĞRA VURANA

HASAN SONDER

BUSE FEGAN

DENİZ BENDER

EDİZ YALÇIN

TÜRKER ATA KAPUCU

DORA TÜRK

LİVA SAZLIK

NİSA DELİBAŞ

ANYA BELLA SABAH

DORUK İLHAN

MEYRA BAŞTAŞ

BORAN NİYAZİ DİNÇKUYU

SU AKSU

AYAZ GÜNDOĞDU

ATA DOĞAN

POGEN YAŞİR

ERK GÜNEŞER

DEFNE SOLYALI

Tam Eğitim Bursu Alanlar

MERT MUSA ALİ

TOPRAK TEKGÜÇ

GÜLSEN ESENDAL

DERİN AKÇAY

CEREN ÖKSÜZ

EDA TÜLÜCÜ

SELİN REŞATOĞLU

SU BAYKAL

DENİZ TUNÇBİLEK

SEDEN ABU KISHIK

DOĞUCAN YILDIRIM

DEFNE RUSO

UTKU KORKMAZ

SAMED EGEMEN SARIGÖZMEN

DORUK AKIN

ENİS RAMADAN İMRALI

SALAHİ YARATAN

SELİN TÜFEKÇİ

Yarım Eğitim Bursu Alanlar

BULUT ALTINÇAY

ÖZAY FEVZİ ULUÇ

NERİMAN NAZ AKIN

GÜLSEN BALCI

IŞIK TEZ

PERİHAN EKİCİ

NİHAT YORGANCI

FATİH KEREM ERBAY

UTKU ERÇİKA

MUSTAFA KARAHÜSEYİN

ECE BAĞMAN

MERT TEZER

GÜLSÜN AYLANÇ

DENİZ UĞURLUAY

NAZ ALPER

HASAN YULAF

ADA DURAN

ESLEM KALDIRIM

KEREM YANARDAĞ

ŞERİFE BOŞNAK

METİN GARDİYANOĞLU

MELİSA ÖZSUSUZLU

BATIN ŞENDİLLİ

YADE YAREN BAYRAMOĞULLARI

MUSTAFA ŞENOL

LAL GARDİYANOĞLU

SARP EROL MUTLUEL

ARDA DURUSOY

ZEYNEP NADİROĞLU

Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar

DOĞU ÇALIŞKAN

HASAN CAHİT AKIN

CANSU LÜLE

DENİZ KAZALİ

ÇAMAY SELKAN

MUSTAFA EGE ADAŞ

YASMIN BELLOUM

KAAN KARTAL

EYLÜL DOKGÖZ

HAZAL AKALINLAR

BALIM BAYBAR

SU GÖK

AZİZ TANIŞ

FERAY ÖNEREN

SİM ALİ USTA

SİBEL ÖZİSTER

TİMUR UFUK İBİŞ

EYLÜL TUĞRALI

EMİNE KARAGÖZLÜ

YİĞİT EFE HARPUTLU

HANİFE TAMGÜMÜŞ

HASAN HAYIRSEVER

DURU BAĞLAR

RÜZGAR ÖZALP

HÜRKAN ALŞAN

SAHRA ŞEHSÜVAROĞLU

AYÇA KARİP

MİRA MALİK

HALIL DAVRANDI

SUDENAZ KÖYCÜ

BEREN BAŞAT

DENİZ TURAN

ATTİLA SÜLEYMAN SİVRİ

BERK DENEREL

KAREL SERDAR KİRACIOĞLU

TAHİR EREN KARAMAN

TUĞRA HATAY

ELA ÇEKİMSER

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların

Aday Numaraları

220113

220152

220255

220264

220296

220311

220337

220348

220471

360113

360116

220132

220183

220184

220214

220312

220350

220379

220380

220391

220394

360119

220148

220191

220291

220309

220320

220404

220423

220466

360112

220223

220268

220300

220377

220405

220413

220454

220484

360114

220172

220198

220232

220242

220262

220294

220352

220396

220401

360145

220345

220346

220383

220425

220440

360123

220177

220226

220281

220286

220381

220434

220458

360102

220150

220207

220216

220289

220316

220329

220334

220392

220400

220474

220476

360125

360142

220236

220290

220323

220342

220360

220363

220431

220263

220292

220293

220370

220424

220462

360107

360150

220116

220186

220190

220235

220241

220315

220333

220395

220407

220460

220174

220203

220210

220245

220254

220285

220332

220344

220399

220427

220465

220478

360109

360149

360152

220153

220288

220324

220418

220445

360143

220171

220272

220347

220436

220444

220449

220467

220469

220488

220115

220178

220229

220258

220273

220303

220489

360148

220122

220173

220271

220280

220386

220451

360122

360124

360126

220142

220179

220252

220326

220336

220371

220389

220411

220422

220437

360121

220126

220343

220430

220127

220160

220161

220310

220362

220485

360115

360136

220102

220154

220167

220277

220328

220406

220414

360146

220327

220354

220468

220477

360138

360147

220205

220228

220314

220433

220438

220450

220114

220330

220374

220455

220220

220250

220295

220420

220421

360129

220101

220106

220158

220163

220244

220376

220482

220164

220237

220283

220426

220443

360137

220388

220387

220410

360101

220197

220251

220372

220429

220464

220124

220204

220217

220339

360100

360118

360132

220325

220480

360104

220143

220193

220284

220299

220351

220448

220256

220307

220461

220483

220211

220276

220473

220259

220408

220129

220221

220227

220308

220140

220155

220224

220225

220390

220416

360144

220159

220169

220275

220278

220331

220441

220453

220146

220202

220219

220456

220306

220486

360133

220353

220385

220481

220121

220213

220269

360120

220239

220319

220267

220301

360131

220305

220442

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