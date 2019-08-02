 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yemek yapmanın ufak sırları
Yemek yapmanın ufak sırları
8 0
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
8 0
 
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
18 0
Şampiyon Koop Bank
Şampiyon Koop Bank
11 0
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
62 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
314 0
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
55 0
banner82

Yakın Doğu Koleji yabancı dil eğitimindeki başarısını Ket ve Pet Sınavlarında da gösterdi

banner27

Yakın Doğu Koleji yabancı dil eğitimindeki başarısını Ket ve Pet Sınavlarında da gösterdi
banner267

Yakın Doğu Koleji’nin öğrencileri Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce temel seviye yeterliliği KET (Key English Test) ve PET (Preliminary English Test)  sınavlarında büyük başarı elde etti.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgiye göre, dil öğrenmenin dört becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü sınavlara katılan 19 öğrencinin %100 başarıya ulaştığı bildirildi.

Cambridge Üniversitesi'nin öğrencilerin İngilizce yeterliliğini ölçmek amacıyla dünyanın 65 ülkesinde standart olarak uyguladığı KET ve PET sınavına katılan Yakın Doğu Koleji’nden 13 öğrenci üstün başarı derecesi olan (PASS with Distinction), 5 öğrenci de yüksek derece (PASS with MERİT) ile geçme başarı gösterdi.

KET ve PET sınavına katılan 19 öğrencinin hepsi başarı elde ederek sertifika almaya hak kazanırken, sınavın İngilizce konuşma bölümünde 15 öğrenci 170 üzerinden170 tam puan alma başarısı elde etti.

Öğrencilerin Haklı Gururu…

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, yabancı dil sınavlarında elde edile başarı ile ilgili olarak haklı bir gurur yaşandığını ifade ederek Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerini İngilizceyi tüm beceri alanlarında en üst düzeyde kullanabilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Okul Müdürü İdris, “Cambridge üniversitesine bağlı olarak yapılan KET ve PET sınavlarında öğrencilerimizin tümünün başarılı olması yanında 15 öğrencimizin konuşma becerisi alanında 170 de 170 alarak başarı göstermesi bizleri gururlandırmıştır. Yakın Doğu Koleji öğrencilerimiz, bizlere haklı bir gurur yaşatmışlardır. Kolej ailesi olarak öğrencilerimizi, onları destekleyen değerli velilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ederiz” dedi.

Ket ve Pet Sınavlarında Başarı Elde Eden Öğrenciler:

Karya Uzunoğlu - Pass with distinction                                         

Su Acar - Pass with distinction                                            

Ersoy Ata Baki - Pass with distinction                                            

Gülçin Özbilen - Pass with distinction                                            

Sevcan Sarıkaya - Pass with distinction                                           

Hasan  Altay - Pass with distinction                                    

Nehir Tüzünkan - Pass with distinction                                         

Esat Soylukal - Pass with distinction                                           

Densu Tatar - Pass with distinction                                     

Baykan Sonder - Pass with distinction                                            

Ada Girgen - Pass with distinction                                      

İsmet   Özkoç - Pass with distinction                                              

Hüsra  İstek - Pass with distinction                                     

Can Karahasan - Pass with merit                                     

Berfe Gültaç   Karasalih - Pass with merit                                       

Ecenur Erem - Pass with merit                                             

Deniz  Kerem - Pass with merit                                           

Uygun Tımbıloğlu - Pass with merit                                    

Batuhan Bulancak - Pass       

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.