Yabancı uyruklular da YDK’yı tercih ediyor

Yakın Doğu Koleji’nde 2017-2018 eğitim öğretim dönemi başladı. Okul Müdürü Işılay Arkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı uyruklu ve ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin de Yakın Doğu Koleji’ni tercih ettiğini vurguladı

Yakın Doğu Koleji 2018- 2019 eğitim-öğretim yılına başladı.

Yakın Doğu Koleji’nde, yönetim kadrosu, öğretmenleri, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velilerin katılımıyla heyecan dolu bir açılış töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Okul Müdürü Işılay Arkan bir konuşma yaptı.

Okul Müdürü Arkan, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerine hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak başarılarla dolu bir yılı geride bırakıp, daha büyük hedeflere doğru yol alacakları yeni eğitim yılında da artan başarılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve en köklü özel okulu olmanın gerektirdiği standardı asla düşürmeyeceklerini belirtti.

IGCE SINAV SONUÇLARINDA % 100 BAŞARI ELDE EDİLDİ…

Konuşmasında yaz mevsiminde açıklanan IGCE sonuçlarına da değinen Işılay Arkan, özellikle matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanında A* sayısının çok büyük oranda olması, Fransızca A1 ve A2 seviye sınavlarından % 100 lük bir başarı elde etmelerinden çok büyük gurur duyduklarını ifade etti. ÖSS sonuçlarında ise ada genelinde elde edilen derecelerden dolayı mutluluğunu dile getiren Okul Müdürü, elde edilen başarılardan dolayı öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik etti.

Sözlerinin devamında her yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı uyruklu, ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin de Yakın Doğu Kolejini tercih ettiğini anlatan Işılay Arkan bu öğrencilerin sayılarının her yıl artış göstermesinin kendileri için sevindirici bir durum olduğunu bunu da İngilizce eğitimdeki başarılarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Işılay Arkan’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından çalan ilk zille birlikte öğrencilerin yeni dönemin ilk dersine girmek üzere sınıflarına yerleşmeleriyle açılış töreni son buldu.