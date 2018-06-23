Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemciler, “Bu sene ne değişti, hangi gerekçeyle, hangi hesaplar yapılarak suni bir kriz çıkarılmaya çalışılıyor” diye sordu

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, “başı kapalı öğrenci fotoğrafının yer aldığı diplomalar imzalanmadı” gerekçesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemciler daha sonra Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmek amacıyla Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, eylem sırasında yaptığı açıklamada, bazı öğrencilere diploma verilmemesi sorunu aşılmadıkça eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, Başbakan Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmenin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eylemini öğle saatlerinde sonlandırdı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başı örtülü fotoğraf kullanıldığı nedeniyle imzalanmayan 50 diplomanın imzalanarak Hala Sultan İlahiyat Koleji iradesine iletildiği yönde de teyit aldıklarını ifade etti.

Esas amaçlarının bu sorunla gelecek yıllarda karşılaşmak olduğunu belirten Kaynarca, bunun yaşanmayacağı güvencesi verdiğinden dolayı başbakan Erhürman’a teşekkür ederken, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i de sabahtan itibaren eylemde bulunan öğrenci ve velilere açıklama yapmamasından dolayı sitem ettiklerini belirtti.

Bu olayı amacının okulu kötülemek ve öğrencilerin tercih etmemelerini sağlamak olduğunu da savunan Kaynarca, “Baş örtüsüne takılmayacak bir eğitim sistemi istiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde sabah başlayan eylemde okunan basın açıklamasında önceki akşam diploma töreninde 50 öğrenciye diplomalarının verilmemesi, “utanç verici uygulama” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Dört senedir mezun verilen okulumuzda bu yılki mezuniyet törenine kadar sorun yaşanmamıştı. Bu sene ne değişti, hangi gerekçeyle, hangi hesaplar yapılarak suni bir kriz çıkarılmaya çalışılıyor” ifadeleri kullanıldı