Ortaöğretimde 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı

Devlet ortaöğretim okullarında 2018-2019 eğitim yılı bugün başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerde, 3 aylık yaz tatilinin ardından, yaklaşık 20 bin öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı.

Genel orta eğitim ve mesleki teknik okullar 7 Haziran’da tatile girmişti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Demokrasi Ortaokulu’nun 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.

Törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Demokrasi Ortaokulu Müdürü Sevda Işıktaş ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bazı derslikleri gezen Özyiğit, öğrencilerle sohbet etti ve yeni öğrenim yılının iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasında, yılmadan eğitimin gelişmesi için çalışacaklarını dile getirerek, “Yıllarca sizin gibi öğrencilere eğitim vermek, onları en iyi şekilde yetiştirmek için uğraştım” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ilk gün heyecanını ve ilk gün sevincini paylaşmak için geldiklerini söyleyen Özyiğit, “Sizler her şeyden önemlisiniz. Sizlerin geleceği her şeyden daha önemli. Biz sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmeniz için mücadele veriyoruz” dedi.

Ülkenin birtakım ekonomik sıkıntılardan geçtiğini, fakat zorlukların kimseyi yıldırmaması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumunu hiçbir şeyin yıldıramadığını söyledi.

Eğitimin çok geliştiğini, artık kendilerinin okula öğrenci olarak gittiği dönemlerin çok ötesine geçtiğini söyleyen Özyiğit, “Eğitim benim öğretmen olarak çalıştığım dönemden de çok ileriye gitti” dedi.

İnançla, kararlılıkla öğrencilerin en iyi eğitim alması için her şeyi yapmaya devam edeceklerini dile getiren Özyiğit, ortaokulun öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştiği en önemli dönem olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin bu dönemde geleceklerini şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.

IŞIKTAŞ

Okul Müdürü Sevda Işıktaş da, bugün 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk zilinin çaldığını dile getirerek, okulun eğitim öğretim yuvası olduğunu kaydetti.

Okulun insanın yetiştirildiği yer olduğuna vurgu yapan Işıktaş, öğrencilerine,ülkenin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyerek koruyan bireyler olmalarını istedi.