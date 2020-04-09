Meslek liselerinde maske, Lefkoşa TMK'da Kolonya üretimine başlandı

Meslek Lisesi öğretmenlerinin Cerrahi maske ve koruyucu maske üretiminin ardından, Türk Maarif Koleji öğretmenleri de korona ile mücadelede hastane çalışanları ve elzem görev yürütenler için 82 derece kolonya üretimine başladı.

Limon, portakal, hindistan cevizi ve Limon – portakal karışımı olmak üzere 4 çeşit üretilecek olan kolonyalar başta sağlık personeli olmak üzere diğer zorunlu görev yapılan yerlere dağıtılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda bugün Kolonya üretimi yapılan Türk Maarif Koleji ile maske üretimi yapılan Atatürk Meslek Lisesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, kendi kendine yeten bir ülke olduğumuzu göstermemiz açısından öğretmenlerin üstlendiği rolün büyük önem arz ettiğini belitti.

Her şeyi kendi insanımızla üretebilmemiz gerektiğine dikkat çekerek “Bizim bir morale ve motivasyona ihtiyacımız vardı.” diyen Çavuşoğlu, bu salgını bir fırsata çevirip kendi kendine üreten bir coğrafyada yaşamak istediklerini söyledi. Bunun da öncülerinin öğretmenler olacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, “Burada öğretmenler geleceklerine, öğrencilerine ve ülkelerine sahip çıkıyorlar ve bu anlamda çok büyük bir motivasyon yaratıyorlar” dedi.

Maske ve kolonya üretiminin yanı sıra yüzlerce öğretmenin Kesintisiz Eğitim Merkezi için gönüllü olarak çalıştığına da dikkat çeken Çavuşoğlu, “ Bu bir seferberliktir, bu bir var olma mücadelesidir. Biz bu var olma mücadelesinde öğretmenlerimiz ile birlikte topluma liderlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda görev alan tüm öğretmenlere ayrıca teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, her türlü rekabeti edebilecek, ithal değil ihraç edebilen bir yapıyı oluşturacak yapıyı yaratacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu’nun açıklamasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman ise üretimlerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından üretimde görev alan öğretmenler, üretim esnasında uyguladıkları işlemleri anlatarak elde edilen kolonyayı Bakan Çavuşoğlu’na takdim etti.