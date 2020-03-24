Liselerde uzaktan eğitim BRT 2 kanalında başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, girişimleri sonucu BRT ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanması için gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okulların eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı genel liselerde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yayınları takip edebilecekleri kaydedildi ve yayın akışı duyuruldu.
BRT 2 Yayın Akışı
|
SINIF
|
SAAT
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
LİSE
9. SINIF
|
08:00
|
TARİH 9
|
T. DİLİ VE ED. 9
|
BİYOLOJİ 9
|
COĞRAFYA 9
|
08:30
|
KİMYA 9
|
MATEMATİK 9
|
FİZİK 9
|
MATEMATİK 9
|
LİSE
10. SINIF
|
09:30
|
TARİH 10
|
T. DİLİ VE ED. 10
|
BİYOLOJİ 10
|
COĞRAFYA 10
|
10:00
|
KİMYA 10
|
MATEMATİK 10
|
FİZİK 10
|
FELSEFE 10
|
LİSE
11. SINIF
|
11:00
|
TARİH 11
|
T. DİLİ VE ED. 11
|
BİYOLOJİ 11
|
COĞRAFYA 11
|
11:30
|
KİMYA 11
|
MATEMATİK 11
|
FİZİK 11
|
FELSEFE 11
|
LİSE
12. SINIF
|
12:30
|
TC İNKİLAP T. VE ATATÜRKÇÜLÜK 12
|
T. DİLİ VE ED. 12
|
BİYOLOJİ 12
|
COĞRAFYA 12
|
13:00
|
KİMYA 12
|
MATEMATİK 12
|
FİZİK 12