Liselerde uzaktan eğitim BRT 2 kanalında başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, girişimleri sonucu BRT ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanması için gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okulların eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı genel liselerde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yayınları takip edebilecekleri kaydedildi ve yayın akışı duyuruldu.

BRT 2 Yayın Akışı