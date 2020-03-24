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Liselerde uzaktan eğitim BRT 2 kanalında başladı

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Liselerde uzaktan eğitim BRT 2 kanalında başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, girişimleri sonucu BRT ile işbirliği içerisinde hareket ederek, Türkiye’de EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitim projesinin bir bacağı olan Lise yayınlarının, BRT 2 kanalından da yayınlanması için gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya üzerinde yaşanan pandemik durum neticesinde okulların eğitime ara verme zorunluluğu sebebiyle oluşan ders kayıplarının giderilmesi adına yoğun bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. 
Açıklamada, bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı genel liselerde öğrenim gören 9. , 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yayınları takip edebilecekleri kaydedildi ve yayın akışı duyuruldu. 

BRT 2 Yayın Akışı

SINIF

SAAT

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

LİSE

9. SINIF

08:00

TARİH 9

T. DİLİ VE ED. 9

BİYOLOJİ 9

COĞRAFYA 9

08:30

KİMYA 9

MATEMATİK 9

FİZİK 9

MATEMATİK 9

LİSE

10. SINIF

09:30

TARİH 10

T. DİLİ VE ED. 10

BİYOLOJİ 10

COĞRAFYA 10

10:00

KİMYA 10

MATEMATİK 10

FİZİK 10

FELSEFE 10

LİSE

11. SINIF

11:00

TARİH 11

T. DİLİ VE ED. 11

BİYOLOJİ 11

COĞRAFYA 11

11:30

KİMYA 11

MATEMATİK 11

FİZİK 11

FELSEFE 11

LİSE

12. SINIF

12:30

TC İNKİLAP T. VE ATATÜRKÇÜLÜK 12

T. DİLİ VE ED. 12

BİYOLOJİ 12

COĞRAFYA 12

13:00

KİMYA 12

MATEMATİK 12

FİZİK 12

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