Liselerde heyecan başlıyor

Telsim ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için geri sayım başladı

Telsim, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde bu yıl, 8. kez düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için geri sayım başladı. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda kura çekilerek, okulların yarışmadaki sahneye çıkış sıralaması belirlendi.

Toplantıya katılan sorumlu müzik öğretmenleriyle jüri seçimi için fikir alışverişinde bulunulurken, yarışmanın finaliyle ilgili son ayrıntılar da gözden geçirildi. Toplantıya, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Milli Eğitim, Kültür Bakanlığı Projeler Koordinatörü Mustafa Hürses ve grupların sorumlu öğretmenleri katıldı.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile yapılacak olan bu yılki yarışmaya, 19 liseden 22 grupla rekor bir katılım gerçekleşti. Liseli gençlerin, sanata yönelmesini amaçlayan Liselerarası Müzik Yarışması, gençlerin müzikle kendilerini ifade edebilecekleri profesyonel bir ortam sunuyor.

151 yarışmacı ve 32 sorumlu öğretmenin katılacağı yarışmanın finali, 30 Nisan 2020’de gerçekleşiyor. Yarışmada, orkestra, icra, kız solist, erkek solist, enstrüman performansı, sahne performansı, Raif Denktaş Özel Ödülü ve 25. Yıl Telsim Özel Ödülü olmak üzere toplam sekiz kategoride ödül verilecek.

Toplantıda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belirlenen sahne sırası şu şeklilde olacak;

Gazi Mağusa TMK, TED Koleji, Değirmenlik Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (1. Grup), Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Levent Koleji (1. Grup), Yakın Doğu Koleji, Güzelyurt TMK, Polatpaşa Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi (2. Grup), Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Nejat British College, Namık Kemal Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi (1. Grup), Sedat Simavi EML, Levent Koleji (2. Grup), Girne Amerikan Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (2. Grup).