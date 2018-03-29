banner107
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
10 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
13 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
205 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
40 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
26 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
41 0
23 0
19 0
banner82
banner147

Levent College öğrencileri CERN Merkezini ziyaret etti

banner27

Levent College öğrencileri CERN Merkezini ziyaret etti
banner137

Levent College lise öğrencileri  21-22 Mart  tarihlerinde Dünya’nın en büyük ‘Parçacık Fiziği Laboratuvarı’  olan ‘‘CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’’ni ziyaret etti.

Bilim insanları, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan ve yerin 120 metre altında bulunan bu laboratuvarda evrenin sırrını anlamak için birçok farklı bilimsel çalışma yapıyor. Tüm bu araştırma ve çalışmaları gözlemlemek isteyen Levent College öğrencileri kafalarındaki soruların yanıtlarını bulabilmek amacıyla Fizik ve Kimya öğretmenleriyle birlikte İsviçre’ye gezi düzenledi.

Bu kısa ama eğitici gezide, CERN’de çalışmaları yürüten bilim insanları öğrencilere bir yandan yaptıkları çalışmaları yerinde inceleme olanağı sağlarken diğer yandan görsel malzemelerle sunum da yaptılar.

Levent College Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin kendine güven ve yaratıcılıklarını geliştirme anlamında bu tür gezi programlarının sürdürüleceği belirtilirken, CERN gezisinin öğrencilere  akademik ve sosyal gelişim anlamında çok değerli katkılar yapacağına inanıldığına vurgu yapıldı. Lha

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.