Levent College öğrencileri CERN Merkezini ziyaret etti

Levent College lise öğrencileri 21-22 Mart tarihlerinde Dünya’nın en büyük ‘Parçacık Fiziği Laboratuvarı’ olan ‘‘CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’’ni ziyaret etti.

Bilim insanları, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan ve yerin 120 metre altında bulunan bu laboratuvarda evrenin sırrını anlamak için birçok farklı bilimsel çalışma yapıyor. Tüm bu araştırma ve çalışmaları gözlemlemek isteyen Levent College öğrencileri kafalarındaki soruların yanıtlarını bulabilmek amacıyla Fizik ve Kimya öğretmenleriyle birlikte İsviçre’ye gezi düzenledi.

Bu kısa ama eğitici gezide, CERN’de çalışmaları yürüten bilim insanları öğrencilere bir yandan yaptıkları çalışmaları yerinde inceleme olanağı sağlarken diğer yandan görsel malzemelerle sunum da yaptılar.

Levent College Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin kendine güven ve yaratıcılıklarını geliştirme anlamında bu tür gezi programlarının sürdürüleceği belirtilirken, CERN gezisinin öğrencilere akademik ve sosyal gelişim anlamında çok değerli katkılar yapacağına inanıldığına vurgu yapıldı. Lha