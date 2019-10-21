banner255
banner69
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
27 0
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
37 0
 
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
25 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
12 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
7 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
122 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
banner82

KTOEÖS'ten Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi

banner27

KTOEÖS'ten Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi
banner267

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Erenköy Lisesi’nde grev yaptı. 
Sendika eksik öğretmen ve boş geçen derslere çözüm üretilmediği gerekçesiyle 08:30 – 12:30 saatleri arasında Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi gerçekleştirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.