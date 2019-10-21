KTOEÖS'ten Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Erenköy Lisesi’nde grev yaptı.
Sendika eksik öğretmen ve boş geçen derslere çözüm üretilmediği gerekçesiyle 08:30 – 12:30 saatleri arasında Erenköy Lisesi’nde uyarı grevi gerçekleştirildi.
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