Kayra Fikret Kaymak ‘ın büyük başarısı

Uluslararası Cambrıdge GCE A Level Bilgi İletişim Teknolojileri sınavında Kıbrıs birincisi yine Levent College öğrencisi Kayra Fikret Kaymak oldu

125 farklı ülkede 60’dan fazla değişik konuda IGCSE, GCE AS ve A Level seviyelerinde uluslararası sınav düzenleyen Cambridge Assessment International Education (CAIE) sınav merkezinin Haziran 2017’de düzenlediği GCE A Level ICT (Uygulamalı Bilgi İletişim Teknolojileri) sınavında Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta sınava giren öğrenciler arasında Kıbrıs Geneli Birinciliği’ni yine Levent Koleji öğrencisi Kayra Fikret Kaymak A* derecesi ile elde etti.

Levent Schools tarafından yapılan açıklamaya göre Levent College öğrencisi Kayra Fikret Kaymak Cambridge GCE A Level Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) alanında Kıbrıs birinciliğini elde etti. Kayra 2016-2017 akademik yılında 5 farklı GCE A Level sınavında sağladığı yüksek başarı sonrasında halen İngilterenin en güzide üniversitelerinden Imperial College’de eğitimine devam ediyor. Kayra Fikret Kaymak 15 Ocak 2018 tarihinde Cambridge Examinations tarafından düzenlenen törende “Outstanding Achievement” ödülünü aldı. Ödül töreninde öğrencinin mutluluğunu paylaşanlar arasında ailesi, Levent Schools yönetim kurulu üyesi Güniz Boyacı, eğitim direktörü Emine Beton ve ders öğretmeni ve eğitim danışmanı Güncem Kınay Göksan da hazır bulundu. 2012 yılından itibaren Bilgi Teknolojileri sınavlarında beşinci kez Kıbrıs birinciliği elde etmesinin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Emine Beton, öğrencilerimizin iftihar edilecek başarıları okuldaki öğretim kalitesini bir kez daha ön plana taşınmasını sağladığını belirterek Levent College ailesi olarak öğrencimizin ve öğretmenimizin bu başarısını gönülden kutladıklarını ifade etti.