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İskele Ticaret Lisesi'nde ilkler devam ediyor

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İskele Ticaret Lisesi'nde hem okulda güvenliğin sağlanması hem de öğrencilerin birçok yerden indirimli alış-veriş yapmaları adına hazırlanan öğrenci kimlik kartları hayat buluyor

İskele Ticaret Lisesi'nde ilkler devam ediyor
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Ülkemizin doğusunun parlayan yıldızı durumundaki İskele ilçesindeki İskele Ticaret Lisesi bir ilke daha imza attı. Hem okulda güvenliğin sağlanması hem de öğrencilerin birçok yerden indirimli alış-veriş yapmaları adına hazırlanan öğrenci kimlik kartları hayat buluyor..
Okulda her öğrencinin adına olmak üzere cipli kartlar artık hayata geçiyor. Öğrencilerin çeşitli indirimlerden yararlanacağı kartlarla okula giriş çıkışları da güvenlik altına alınacak. Cipli kartlar sayesinde öğrenciler hem birçok indirimden yararlanabilecek hem de okula giriş çıkış saatleri sistemli bir şekilde kayıt altına alınıp, güvenli alan yaratılacak. 

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