İskele Ticaret Lisesi'nde bir ilk

Genç beyinlerin gelecekle ilgili karar vermesi ve bir mesleğe yönelmesi için Kariyer Günü düzenleyen İskele Ticaret Lisesi, geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye’de ülkemizi temsil ederek başarılıbir performans sergileyen Çağdaş Aydaş, milli sporculardan Türkiye 3 Adım atlama Şampiyonu, Tuğba Aydın ve Dünya Şampiyonasında başarılarıyla adını duyuran4x100m Sprinter Sporcusu Yiğitcam Hekimoğlu'nu konuk etti

İskele Ticaret Lisesi büyük bir etkinliğe imza attı. Genç beyinlerin gelecekle ilgili karar vermesi ve bir mesleğe yönelmesi için Kariyer Günü düzenleyen İskele Ticaret Lisesi’nde renkli sahneler yer buldu. Öğrencileri bilgilendirmek için 11 Üniversite ve çeşitli meslek kuruluşlardan temsilcilerin yer aldığı Kariyer Günü etkinliği büyük ilgi gördü. İskele Ticaret Lisesi öğrencileri yanısıra İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin de ilgi gösterdiği Kariyer Günü’nde yerli sanatçılarımız da sahne alarak öğrenciler eşliğinde şarkı söylediler. Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye’de ülkemizi temsil ederek başarılıbir performans sergileyen Çağdaş Aydaş, gençlere günün en büyük süprizi oldu. Yerli sanatçılarımızdan Ayhan Başkal da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. Ülkemizin yetiştirdiği milli sporculardanTürkiye 3 Adım atlama Şampiyonu, Tuğba Aydın ve Dünya Şampiyonasında başarılarıyla adını duyuran4x100m Sprinter Sporcusu Yiğitcam Hekimoğlu, günün anlamına özel sunum yaptı. Farklı meslek kuruluşlarının temsilcilerininde katıldığı etkinlik, sabah saat 9:00’da başlayıp 12:00’de sonlandı. Okul müdürü Kağan Tokgöz bu tür etkinliğin ilk kez yapıldığını belirterek, gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerin devam edeceğinin altını çizdi.