"Gündeme gelen iddialar titizlikle araştırılıyor"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün, Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret gerçekleştirirken, Gündeme gelen iddiaların titizlikle araştırıldığını ve soruşturma sonucunda hangi karar çıkarsa gereğini yapma noktasında hiçbir tereddütlerinin olmayacağını aktardı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün, Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Görüşmeler sırasında Bakan Çavuşoğlu’na Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever ile Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman eşlik etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, bakanlığın ve polisin takip ettiği bir konu üzerinde, internet ve sosyal medyada çıkan bir takım haberlerin yanlış anlaşılmalara neden olabileceği düşüncesiyle açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini belirterek internet ve basına yansıyan konunun soruşturma aşamasında olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda öğrencilerin okulla ilgili herhangi bir sıkıntısının olmadığını, öğretmenlerin ise görevlerinin başında olduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, kamuoyuna yansıyan ve velileri tedirgin eden konunun bakanlığın gözetimi altında bulunduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu açıklamasının devamında; 53 bin öğrenci ve 5 bini aşkın öğretmen ile bu ülkeye hizmet etmeye çalışan bir ekip olduklarını kaydederek, gerçekleştiği iddia edilen konunun sadece Lefkoşa Türk Lisesi’nin konusu olmadığına, tüm eğitim camiasının bir konusu olduğuna vurgu yaptı.

Gündeme gelen iddiaların titizlikle araştırıldığını ve soruşturma sonucunda hangi karar çıkarsa gereğini yapma noktasında hiçbir tereddütlerinin olmayacağını aktaran Çavuşoğlu, konuyu ciddiyetle takip ettiklerini söyledi.

“Konu ile ilgili ismi geçen öğretmenin soruşturma tamamlanana kadar süresiz olarak görevden uzaklaştırılması, kamu hizmeti marifetiyle gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, polis teşkilatı ile birlikte konuyu en ince ayrıntısına kadar incelemeye devam edeceklerini belirtti.

Eğitim camiası içerisinde arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında tereddüt etmeden, hiç zaman kaybetmeyeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu açıklamasında “Bu konuda velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsunlar. Eğitim Bakanlığı, okul idareleri, disiplin kurulları görevlerinin başındadır ve eğitim için çalışmaya devam etmektedir. Bir iddia ortaya atıldı diye hiç kimse öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve bakanlığımızı kirletmeye, suçlamaya yeltenmesin. Herkes görevinin başındadır ve görevini yapacak muktedirliktedir” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu açıklamasının sonunda, öğretmenin imajının bozulmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerine vurgu yaparak, öğretmen ve öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.