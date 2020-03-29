EBA KKTC lise öğrencilerinin kullanımına da açılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığıyla gerçekleştirdikleri çalışmayı olumlu sonuçlandırdıklarını, EBA’yı yarından itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için başvuran KKTC lise öğrencilerinin kullanımına açacaklarını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) yarından itibaren KKTC lise öğrencilerinin kullanımına da açılacağını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığıyla gerçekleştirdikleri çalışmayı olumlu sonuçlandırdıklarını, EBA’yı yarından itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için başvuran KKTC lise öğrencilerinin kullanımına açacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yazılı açıklamasında, Türkiye’de YKS sınavına girecek öğrencilerin kullanımında olan ve aynı sınava girecek KKTC liselerinde okuyan öğrenciler için de eşit şartların oluşturulmasının kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, sınava girecek öğrencilerin EBA sistemi içinde yer alan, YKS sınavında sorulacak sorularla bağlantılı konuları, ders içeriklerini ve konu tarama testlerini dikkatle çözmelerini ve takip etmelerini istedi.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü günlerden geçmekteyiz. Bu süreç zarfında okullarımızdaki eğitim öğretim faaliyetlerine de ara vermek zorunda kaldık.

Bilindiği üzere hafta içi lise öğrencilerimiz için BRT 2 kanalı üzerinden eğitim yayınları başlamıştı. Ayrıca bakanlığımızın egitim.mebnet.net adresi üzerinden ilköğretim, ortaokul ve meslek liseleri için de ders zilinin yarın çalacağının müjdesini vermiştik.

Yükseköğrenime geçmeye hazırlanan öğrencilerimizin için de bu süreçte her zaman olduğu gibi yanlarında olacağımızı ve yürüttüğümüz çalışmaların olduğunu daha önceki beyanlarımda aktarmıştım. TC Milli Eğitim Bakanlığıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmayı olumlu sonuçlandırarak YKS sınavına girmek için başvuran değerli öğrencilerimize 30 Mart 2020 Pazartesi günü EBA’nın (Eğitim Bilişim Ağı) açılacağını bilgilerinize getirmek istiyorum.

Bilindiği üzere YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sıvanı) ilk basamağı olan TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) 25 Temmuza, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) ise 26 Temmuz’a ertelenmişti. Size pazartesi günü açılacak EBA sistemi hem müfredata uygunluğu hem de sizin bilginize sunulacak eğitim materyalleri açısından zengin içeriklere sahiptir.

Türkiye’de YKS sınavına girecek öğrencilerin kullanımında olan ve aynı sınava girecek olan KKTC liselerinde okuyan öğrenciler için de eşit şartların oluşturulması bizler için önem arz etmekteydi.

Bu bağlamda EBA sistemi içinde yer alan, YKS sınavında sorulacak sorularla bağlantılı konuları, ders içeriklerini ve konu tarama testlerini sınava girecek gençlerimizin dikkatle çözmesini ve takip etmesini öneririm.

Sisteme giriş ve üye olmak için gerekli bilgilere ve EBA giriş rehberine Milli ve Eğitim Bakanlığına ait olan https://yobis.mebnet.net internet adresinden ulaşabilirsiniz. İlgili dairemiz sisteme giriş için teknik açıklama yapacak olup ihtiyaç halinde öğrencilerimize teknik destek verecektir.

Geleceğinizi şekillendireceğiniz bu olağan üstü günleri birlikte aşacağımızdan şüpheniz olmasın. Dijital platformda, evde kalarak güvenli bir şekilde kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”