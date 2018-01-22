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DELF Sınavında başarı elde eden öğrenciler belgelerini aldı

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DELF Sınavında başarı elde eden öğrenciler belgelerini aldı
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Yakın Doğu Kolejinde eğitim gören ve Mayıs ayında yapılan Fransız Eğitim Bakanlığı onaylı, Fransızca DELF sınavlarında başarı gösteren 22 öğrenci belgelerini aldı.

Yakın Doğu Kolejinden verilen bilgiye göre, DELF A1 ve A2 seviyelerinde sınava katılan ve % 100 başarı sağlayan 22 öğrencinin Dil Eğitimi Diploması yerine geçen belgelerini aldığı belirtildi.  

Diplomalar Dil Pasaportu Niteliğinde…

Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri’ne uygun olarak yapılan sınav sonrası verilen diplomaların uluslararası düzeyde geçerliliği bulunuyor. İleriki yaşamlarında kişilerin özgeçmişlerinde önemli bir yer alacak bu belgelerin her biri ayrı ayrı birer dil pasaportu niteliği taşıması bakımından da önem taşıyor.

Işılay Arkan: “Öğrencilerimiz bu sınavla Fransızca yazılı ve sözlü dil becerilerini belgelediler…”

Elde edilen başarı ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan, “ikinci yabancı dil olarak senelerdir okulumuzda verilen Fransızca eğitimi, her zaman elde ettiği başarılarla Yakın Doğu Koleji isminin üstüne düşen tarafını gururla temsil etmiştir” dedi.

Yakın Doğu Koleji’nin kurulduğu andan itibaren azimli ve çalışkan bir kadrodan oluşan Fransızca bölümünün başarılarının devam ettiğini ifade eden Okul Müdürü Arkan, sınavda başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, sınav hazırlığında emeği geçen Fransızca öğretmenlerine de teşekkür etti. Işılay Arkan, “Her zaman dediğimiz gibi, başarılarımız, başaracaklarımızın teminatıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

DELF Sınavında Başarı gösteren öğrenciler:

A1                                                      A2

Ralf Reis                                          Lara Öztay

Fisun Hocaoğlu                                Bensu Sürel

Şayan Arıkan                                    Nilsu Doğa Taşçıoğlu

Emir Sezgin                                      Yağmur Hacıahmetoğlu

Selen Hocaoğlu                                 Münevver Kadiroğulları

Hasan Hüdaoğlu                               Asra Polili

Birkan Davulcu                                 Zehra Erdemsiz

Ayten Çamur                                     Pembe Oduncuoğlu

Miray Tekcan

Hayal Öcal

Hayat Öcal

Kaan Sökmen

Berkem Gürcan

Onur Eren Kalabalık

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