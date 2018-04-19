Birincilik YDK’lı öğrencilerin

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, ODTUÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde düzenlenen Liselerarası Bilim Yarışması’nda, Kuzey Kıbrıs’taki liseleri geride bırakarak birinci geldi

Yakın Doğu Koleji, yeni nesli bilim insanı olmaya yönlendirmek, gençlerin ilgisini bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmek amacıyla Orta doğu Teknik Üniversitesi (ODTU) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Liselerarası “Bilim Yarışması”nda, Kuzey Kıbrıs’taki liseleri geride bırakarak birinci geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lise gençlerini bilimsel düşünce ve farkındalığa teşvik etmek, takım ruhu, rekabet ve eğlenceyi de bir arada yaşayabilmeleri düşüncesiyle yapılan yarışmada, Yakın Doğu Koleji 11. sınıf ÖSS öğrencileri Doğukan Baysal ve Yılmaz Evre, fen bilimleri ve bilgisayar teknolojisi hakkında sorulan 20 ana soru sonunda birinciliği elde ettiği belirtildi.

Yakın Doğu Koleji takımına elde ettiği başarıdan ötürü iki adet tablet hediye edildi.

Yeni Nesil Bilim İnsanı Yetiştirme Temelleri Atılıyor…

Konuyla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Koleji ÖSS Fen Bilimleri sorumlu öğretmeni Nezire Şensoy, fen bilimlerine özendirmek, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, öğrencileri araştırmaya, sorgulamaya teşvik etmenin Fen Bilimleri bölümünün birincil görevi olduğunu söyledi.

Ortaokuldan beri, gerek laboratuvar gerek teorik derslerle ezberci değil araştırmacı eğitim verilen öğrencilerin başarılarını görmenin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Şensoy, “Bu tür bilim yarışmaları bizlere Yakın Doğu Koleji olarak yaptığımız işin ne derece iyi olduğunun kanıtıdır. Yalnızca sınavlar için değil sürece yayılmış bir bilgi birikimi, her zaman kullanabilecekleri bir potansiyel vermiş olduğumuzun iyi bir göstergesidir. Öğrencilerimizi tebrik eder, desteklerini esirgemeyen okul idaremize teşekkürü bir borç bilirim” sözleriyle elde edilen sonuçtan memnuniyeti belirtti.

Bilim Üretebilen Genç Beyinler Yetiştirme Başarısına Dikkat Çekildi

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan ise başarı elde eden iki öğrenciyi ve emeği geçen tüm fen bilimleri bölümü öğretmenlerini tebrik etti. Okul Müdürü Arkan, bilimle uğraşmanın, bilim insanı olarak yetişmenin önemini vurgularken bilime inanan ve bilim ışığında yürüyen kişinin hayatta da her zaman fikir üreten, analiz yeteneği gelişmiş dolayısıyla sorunlara farklı perspektiflerden bakmayı başarabilen bireyler olarak yetişeceğini ve Yakın Doğu Koleji olarak bunu başarabilmenin de gururunu yaşadıklarını ifade etti.