banner107
Kazdağları
Kazdağları
27 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
39 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
49 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
136 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
88 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
91 0
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
173 0
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
79 0
banner82
banner147

Behiye Erses Dershanesi başarılıları onure etti

banner27

Behiye Erses Dershanesi başarılıları onure etti
banner137

Behiye Erses Dershanesi 20 Temmuz Fen Lisesi ile Bülent Ecevit Anadolu Lisesi yerleştirme sınavlarında kazanan öğrencilerine pasta keserek kutlama yaptı.

Kutlama esnasında dershane yöneticileri yaptıkları konuşmalarda dershanenin kuruluşunun henüz 2. yılında olduğu ancak en iyi, en tecrübeli kadroya sahip olduğu için başarının geldiğini belirttiler.

Yöneticiler, Behiye Erses Dershanesi olarak öğrencilerin başarılarını en yüksek seviyeye çıkarmak, teke tek ders verip daha iyi anlayabilmelerini sağlamak, katılacakları sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak ve tabi ki topluma ne istediğini bilen, hedeflerini başarıya ulaştırmayı amaçlayan öğrenciler yetiştirmek  en büyük hedefleri olduğunu özellikle vurguladılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.