BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Giriş Sınavlarında Da Vinci başarısı

BEAL, BEAL IGCSE ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne giriş sınavlarında ilk 10 sırayı Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri paylaşırken, Merkez toplamda 230 kontenjanı olan bu okullara 160 öğrenci yerleştirerek geçen yıl elde ettiği başarının üzerine çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8. sınıflara yönelik düzenlediği sonuçları 04 Temmuz’da açıklanan ve 3 günlük itiraz süresi dün dolan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi( BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi (TFL) giriş sınav sonuçları önemli bir başarıyı beraberinde getirdi.

BEAL, BEAL IGCSE ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne giriş sınavlarında ilk 10 sırayı Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri paylaşırken, Merkez toplamda 230 kontenjanı olan bu okullara 160 öğrenci yerleştirerek geçen yıl elde ettiği başarının üzerine çıktı.

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi sınavlarda başarı gösteren öğrencilere başarı belgesi takdim etti. Lefkoşa’daki Merkez Binası’nda Covit-19 tedbirleri gözetilerek düzenlenen etkinlikte konuşan Tek Birlik Eğitim Hizmetleri Direktörü Güren Koral pandemi süreci nedeniyle bakanlık direktifleri doğrultusunda yaklaşık 3 ay süreyle eğitime ara vermeden on-line olarak devam ettiklerini anımsatarak bu zorlu süreçte özverili gayretleriyle başarılı olan öğrencileri, ailelerini ve eğitmenleri kutladı. Koral geçen yılda bu yıl da elde edilen üstün başarının tesadüfen gelmediğini, aileler ve eğitmenlerle yaratılan güven ortamında birlikte çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Koral sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu zorlu süreç, bu yıl covid 19’dan dolayı, örgün eğitime geçici bir süre ara vermemiz nedeniyle, bir o kadar daha zorlaşmıştı ama biz, bu sert dalgaları bir kez daha bahane etmeyerek öğretmeye devam ettik. Süreç ve koşullar ne olursa olsun, öğrencilerimizin yanında olduk ve her zamanki başarı oranının rekor seviyede yine üzerine çıktık.”

Eğitim kurumu olarak elde ettikleri gurur veren başarı nedeniyle öğrencileri, velileri ve eğitmenleri kutlayarak söze başlayan Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İbrahim Şahin şunları söyledi:

“ Vizyonumuz öğrencilerimizin sadece eğitimde başarılı olması değil hem sosyal ve kültürel açıdan özgüveni yüksek hem de topluma faydalı nitelikte bireyler olarak yetiştirmektir. Çocuklarınızı çocuklarımız gibi görüp onları hedefleri doğrultusunda başarıya taşırken bir aile sıcaklığıyla sahiplendik.”

Etkinlik Merkez Direktörü Güren Koral ve Müdür İbrahim Şahin’in bu yıl giriş sınavlarında en yüksek notu alan öğrenciye anı plaketi ve başarı belgesi vermeleri ile sonuçlandı. Lha