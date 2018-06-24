BEAL ile 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı yapıldı

“2017-2018 Öğretim yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı” dün yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi olmak üzere 2 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 08:30-10:15, ikinci oturum ise 10:45-12:00 saatleri arasında yapıldı.

Öğrenciler; sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak.

Buna göre 20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 130, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 280 öğrenci 2018-2019 öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde etmiş olacak.

SINAV SONUÇLARI MEBNET.NET’TE

“2017-2018 Öğretim yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı”nın sonuçları açıklandı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde bu sabah yapılan sınavın sonuçları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesinde (www.mebnet.net) yayımlandı.