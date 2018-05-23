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“Yakın Doğulu Olmak Ayrıcalıktır”

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Yakın Doğu Kolejinden mezun olurken hayalleri ve şu anda sahip olduğu başarılı kariyeriyle ilgili deneyimlerini paylaşan oyuncu, lise yıllarının hayatının en güzel yılları olduğundan söz ederken Yakın Doğu Koleji gibi köklü bir okuldan mezun olmuş olmanın verdiği gururu aktardı

“Yakın Doğulu Olmak Ayrıcalıktır”
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Sinema ve dizi oyuncusu Hazar Ergüçlü, mezun olduğu Yakın Doğu Koleji’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Dizi ve sinema sektöründe çalışma koşulları üzerine öğrencilerle anılarını ve düşüncelerini paylaşan Ergüçlü mezun olduğu okulda yeniden öğretmenleriyle bir araya gelmenin de duygusal mutluluğunu yaşadı. Oyunculuk okumak isteyen öğrencilere sahip olmaları gereken özellikleri ve yetenekleri anlatırken aynı zamanda mesleğin zorluklarını da paylaştı.

Yakın Doğu Kolejinden mezun olurken hayalleri ve şu anda sahip olduğu başarılı kariyeriyle ilgili deneyimlerini paylaşan oyuncu, lise yıllarının hayatının en güzel yılları olduğundan söz ederken Yakın Doğu Koleji gibi köklü bir okuldan mezun olmuş olmanın verdiği gururu aktardı.

Okul Yıllarınızın Kıymetini Bilin Mesajı Verdi…

Öğrencilere, “Okuduğunuz okulun kıymetini bilin, aldığınız eğitim çok kıymetli, tadını çıkara çıkara geçirin zamanlarınızı, şimdi sizlere zor gelen her kural, her ders ileriki hayatınız için birer değerdir. ‘Yakın Doğulu Olmak Ayrıcalıktır’ derdik. Bunun hayatta da böyle olduğunu anlayacaksınız. Ne mutlu bana ki, şimdi okuluma gelip sizlerle buluşma olanağım oldu. Okulumu ne kadar özlediğimi bir kez daha anladım” sözleriyle Yakın Doğu Kolejinden mezun olmanın mutluluğunu ifade etti.

Samimi tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden başarılı oyuncu, söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayarak anı fotoğrafı çektirdi.

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