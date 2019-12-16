Nönetçi eczaneler (16 Aralık 2019)

Lefkoşa / Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı Taşkınköy
0392 225 24 12
Lefkoşa / Galen Eczanesi
Kemal Aşık Caddesi, No:62/1 Küçük Kaymaklı
0392 227 26 03
Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya
0392 330 08 30
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sokak, No:5/C
0392 815 36 26
Girne / Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
0392 822 22 87
Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi
Topçu Bulvarı Mağusa Deniz Plaza ve Mr. Pound karşısı
0392 365 68 38
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
China Bazaar yanı, Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market olu üzeri Ayluga Bölgesi
0392 366 88 66
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi No:121
0392 714 46 40
Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12