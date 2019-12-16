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Nönetçi eczaneler (16 Aralık 2019)

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Nönetçi eczaneler (16 Aralık 2019)

Lefkoşa / Birgün Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu Lastikçi Yusuf Çocuk karşısı Taşkınköy

0392 225 24 12

Lefkoşa / Galen Eczanesi

Kemal Aşık Caddesi, No:62/1 Küçük Kaymaklı

0392 227 26 03

Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya

0392 330 08 30

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sokak, No:5/C

0392 815 36 26

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi

Topçu Bulvarı Mağusa Deniz Plaza ve Mr. Pound karşısı

0392 365 68 38

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

China Bazaar yanı, Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market olu üzeri Ayluga Bölgesi

0392 366 88 66

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi No:121

0392 714 46 40

Lefke / Sadiye Taşar Eczanesi

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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