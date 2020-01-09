Nöbetçi eczaneler (9 Ocak 2020)

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik
0392 227 51 59
Lefkoşa / Sezer Eczanesi
Gaz. Hasan Tahsin Cad Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 70 88
Lefkoşa / Yelim Eczanesi
Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamülcüoğlu karşısı, Keros Kuru temizleme yanı
0392 228 78 66
Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz.Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Mağusa / Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı
0392 365 47 35
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40