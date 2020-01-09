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GG, Joseph’i istiyor
GG, Joseph’i istiyor
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Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
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KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
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Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
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Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
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Kıta cehenneme dönüştü
Kıta cehenneme dönüştü
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Nöbetçi eczaneler (9 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (9 Ocak 2020)

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi

2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik

0392 227 51 59

Lefkoşa / Sezer Eczanesi

Gaz. Hasan Tahsin Cad Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 70 88

Lefkoşa / Yelim Eczanesi

Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamülcüoğlu karşısı, Keros Kuru temizleme yanı

0392 228 78 66

Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz.Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Mağusa / Ergin Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı

0392 365 47 35

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. No:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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