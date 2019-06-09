Nöbetçi eczaneler (9 Haziran 2019)

Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi
Belediye Bulvarı, Kıb-Et Miraje Restoran Çaprazı, Yenikent
0392 223 72 72
Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy
0392 225 24 74
Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi
Adıgüzel Apartmanı, Ulaştırma Bakanlığı Karşısı / Kızılbaş
0392 227 25 75
Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı
0392 815 34 96
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21
0392 714 46 40
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa – Gazimağusa
0392 365 55 94
Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi
The European Hotel Sema Hotel karşısı Adaş Bebe yanı
0392 366 03 53
Alt Mesarya / Buğra Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan
0392 377 88 25
Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi
39/A, Zafer Caddesi, Haspolat
0392 233 55 33
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56