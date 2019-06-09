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Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
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BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
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Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
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Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
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Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
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Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
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Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
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Nöbetçi eczaneler (9 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (9 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Deniz Çorba Eczanesi

Belediye Bulvarı, Kıb-Et Miraje Restoran Çaprazı, Yenikent

0392 223 72 72

Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy

0392 225 24 74

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi

Adıgüzel Apartmanı, Ulaştırma Bakanlığı Karşısı / Kızılbaş

0392 227 25 75

Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

0392 815 21 50

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı

0392 815 34 96

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21

0392 714 46 40

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa – Gazimağusa

0392 365 55 94

Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi

The European Hotel Sema Hotel karşısı Adaş Bebe yanı

0392 366 03 53

Alt Mesarya / Buğra Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan

0392 377 88 25

Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi

39/A, Zafer Caddesi, Haspolat

0392 233 55 33

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

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