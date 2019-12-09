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Nöbetçi eczaneler (9 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (9 Aralık 2019)

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi

Atatürk Caddesi Kolan British karşısı Gönyeli

0392 223 45 65

Lefkoşa / Eda Enver Eczanesi

Şht. Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı

0392 223 48 10

Lefkoşa / Fatma Yürün Eczanesi

Bolu Sokak Derya Apartmanı No:72 Dükkan 2 Küçük Kaymaklı Stadyumu yolu, Bolat Döşeme karşısı

0392 227 10 80

Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

0392 815 21 50

Girne / Ziya Sencer Eczanesi

Mete Adanır Caddesi, Magic Tower Apartmanı

0392 815 46 11

Mağusa / Halkın Eczanesi

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak

0392 365 01 12

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

0392 366 99 88

Güzelyurt / Aşar Eczanesi

Ecevit Caddesi 18/B

0392 714 21 93

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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