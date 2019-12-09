Nöbetçi eczaneler (9 Aralık 2019)

Lefkoşa / Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Caddesi Kolan British karşısı Gönyeli
0392 223 45 65
Lefkoşa / Eda Enver Eczanesi
Şht. Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı
0392 223 48 10
Lefkoşa / Fatma Yürün Eczanesi
Bolu Sokak Derya Apartmanı No:72 Dükkan 2 Küçük Kaymaklı Stadyumu yolu, Bolat Döşeme karşısı
0392 227 10 80
Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
Girne / Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Caddesi, Magic Tower Apartmanı
0392 815 46 11
Mağusa / Halkın Eczanesi
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak
0392 365 01 12
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
Güzelyurt / Aşar Eczanesi
Ecevit Caddesi 18/B
0392 714 21 93
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44