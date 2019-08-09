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Nöbetçi eczaneler (9 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (9 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi

Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi Kermiya

0392 330 10 36

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik

0392 228 14 78

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı, No:1

0392 815 00 09

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu

0392 822 32 02

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi No:121

0392 714 46 40

Mağusa / Kunter Güven Eczanesi

Karakız Sok. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı

0392 366 19 09

Mağusa / Ada Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

0392 365 31 30

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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