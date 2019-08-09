Nöbetçi eczaneler (9 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi
Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi Kermiya
0392 330 10 36
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik
0392 228 14 78
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı, No:1
0392 815 00 09
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu
0392 822 32 02
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi No:121
0392 714 46 40
Mağusa / Kunter Güven Eczanesi
Karakız Sok. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı
0392 366 19 09
Mağusa / Ada Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
0392 365 31 30
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15