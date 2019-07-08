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13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
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Tarım politikasını getirdiği son nokta
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Nöbetçi eczaneler (8 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (8 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi

Aydemet Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya

0392 330 08 30

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok Taşkınköy

0392 225 69 18

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu

0392 366 39 15

Mağusa / Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Caddesi, Alibey Apartmanı, Karakol

0392 365 69 77

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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