Nöbetçi eczaneler (8 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi
Aydemet Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya
0392 330 08 30
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok Taşkınköy
0392 225 69 18
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu
0392 366 39 15
Mağusa / Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Caddesi, Alibey Apartmanı, Karakol
0392 365 69 77
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87