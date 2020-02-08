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Nöbetçi eczaneler (8 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (8 Şubat 2020)

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi

İffet Oruz Sokak, No: A/B, Çağlayan

0392 227 61 81

Lefkoşa / Gönül Eczanesi

Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Lemar yolu – Sülkem Simit Evi Çaprazı Ortaköy

0392 227 84 61

Lefkoşa / Akdora Eczanesi

Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe yolu Hamitköy

0392 225 33 55

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak

0392 821 34 34

Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

0392 815 21 50

Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi

Topçu Bulvarı No:18/A, Deniz Plaza kaşısı

0392 365 68 38

Mağusa / Aybenk Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu

0392 365 10 11

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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