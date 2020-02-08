Nöbetçi eczaneler (8 Şubat 2020)

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi
İffet Oruz Sokak, No: A/B, Çağlayan
0392 227 61 81
Lefkoşa / Gönül Eczanesi
Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Lemar yolu – Sülkem Simit Evi Çaprazı Ortaköy
0392 227 84 61
Lefkoşa / Akdora Eczanesi
Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe yolu Hamitköy
0392 225 33 55
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi, 50/2 Alsancak
0392 821 34 34
Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi
Topçu Bulvarı No:18/A, Deniz Plaza kaşısı
0392 365 68 38
Mağusa / Aybenk Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren Yolu
0392 365 10 11
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40