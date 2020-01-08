Nöbetçi eczaneler (8 Ocak 2020)

Lefkoşa / Dilek Eczanesi
Şht. Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi
Şht. Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı
0392 229 33 00
Lefkoşa / Oba Eczanesi
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 71 01
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Tören Eczanesi
Ziya Rızkı Cad, Yusuf Ziya Apt. No:262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)
0392 815 40 43
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
Chine Bazaar yanı, Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi
0392 366 88 66
Mağusa / Halkın Eczanesi
Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak.
0392 365 01 12
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44