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Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
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KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
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Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
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Nöbetçi eczaneler (8 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (8 Ocak 2020)

Lefkoşa / Dilek Eczanesi

Şht. Evcet Yusuf Cad. No:37/A Kermeoğlu Kebap çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

0392 228 18 67

Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi

Şht. Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı

0392 229 33 00

Lefkoşa / Oba Eczanesi

Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 71 01

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Tören Eczanesi

Ziya Rızkı Cad, Yusuf Ziya Apt. No:262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)

0392 815 40 43

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

Chine Bazaar yanı, Günay Taksi Durağı sırası, Akun Market yolu üzeri, Ayluga Bölgesi

0392 366 88 66

Mağusa / Halkın Eczanesi

Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak.

0392 365 01 12

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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