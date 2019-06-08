Nöbetçi eczaneler (8 Haziran 2019 Cumartesi )

Lefkoşa / Cemre Eczanesi
Maramara Bölgesi, 30. Sokak, No:1
0392 227 65 49
Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Caddesi Yalçın Park Karşısı Gönyeli
0392 223 12 10
Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi
Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Kızılbaş
0392 228 06 06
Girne / Buğçe Eczanesi
Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne – Girne
0392 815 00 32
Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan Apartmanı No: 1 Çatalköy
0548 865 34 21
Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht.Raşit Osman Sok.No:2/E
0392 714 48 94
Mağusa / Kunter Güven Eczanesi
Karakız Sok. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı
0392 366 19 09
Mağusa / Barışer Eczanesi
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Deviş emekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı
0392 366 40 40
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni İskele
0392 371 2856