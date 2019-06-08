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Nöbetçi eczaneler (8 Haziran 2019 Cumartesi )

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Nöbetçi eczaneler (8 Haziran 2019 Cumartesi )
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Lefkoşa / Cemre Eczanesi

Maramara Bölgesi, 30. Sokak, No:1

0392 227 65 49

Lefkoşa / Keziban Tilki Eczanesi

Atatürk Caddesi Yalçın Park Karşısı Gönyeli

0392 223 12 10

Lefkoşa / Yonca Hatipoğlu Eczanesi

Şehit Ecvet Yusuf Caddesi, Kızılbaş

0392 228 06 06

Girne / Buğçe Eczanesi

Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne – Girne

0392 815 00 32

Girne / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Beşparmaklar Caddesi, Ufuktan Apartmanı No: 1 Çatalköy

0548 865 34 21

Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

Şht.Raşit Osman Sok.No:2/E

0392 714 48 94

Mağusa / Kunter Güven Eczanesi

Karakız Sok. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı

0392 366 19 09

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Deviş emekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Cd, Yeni İskele

0392 371 2856

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