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Nöbetçi eczaneler (8 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (8 Aralık 2019)

Lefkoşa / Törenağa Eczanesi

Gazeteeci Kemal Aşık Cad. No:60 K.Kaymaklı

0392 228 10 08

Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

0392 227 76 76

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Cad. No: 24, Metehan

0392 223 34 83

Girne / Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lâpta

0533 858 52 08

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apart. No.9-A yukarı Girne (Akçiçek Hastanesi karşısı)

0392 815 24 09

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren Yolu Nilgün Uzun Apt. 2 Karakol Bölgesi

0392 365 75 19

Mağusa / Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No.7

0392 365 19 55

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

İskele / Gökberk Alp Yakar Eczanesi

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası

0539 109 95 77

Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol, 79/B Cumhuriyet Cad. Cihangir

0392 232 35 00

Alt Mesarya / Gürsoy Eczanesi

Akdoğan

0392 377 84 49

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apt. No:3 Çayırova

0533 821 96 06

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