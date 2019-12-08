Nöbetçi eczaneler (8 Aralık 2019)

Lefkoşa / Törenağa Eczanesi
Gazeteeci Kemal Aşık Cad. No:60 K.Kaymaklı
0392 228 10 08
Lefkoşa / Safiye Çağansel Eczanesi
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
0392 227 76 76
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. No: 24, Metehan
0392 223 34 83
Girne / Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:121/1 Lâpta
0533 858 52 08
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apart. No.9-A yukarı Girne (Akçiçek Hastanesi karşısı)
0392 815 24 09
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren Yolu Nilgün Uzun Apt. 2 Karakol Bölgesi
0392 365 75 19
Mağusa / Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No.7
0392 365 19 55
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
İskele / Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
0539 109 95 77
Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol, 79/B Cumhuriyet Cad. Cihangir
0392 232 35 00
Alt Mesarya / Gürsoy Eczanesi
Akdoğan
0392 377 84 49
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apt. No:3 Çayırova
0533 821 96 06