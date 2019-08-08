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Nöbetçi eczaneler (8 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (8 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı ,

0533 879 81 93

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tein Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy

0392 228 46 00

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. N0:67/B Yok Yoktur Market ve Papageno yanı

0392 81 52 025

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Cad.

0392 714 38 47

Mağusa / Osmankan Eczanesi

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

0392 366 92 97

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları

0392 365 59 59

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler

0392 371 40 06

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