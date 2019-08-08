Nöbetçi eczaneler (8 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı ,
0533 879 81 93
Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tein Yurdabak Cad. Bücürük yanı Ortaköy
0392 228 46 00
Girne / Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
0392 822 22 87
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. N0:67/B Yok Yoktur Market ve Papageno yanı
0392 81 52 025
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.
0392 714 38 47
Mağusa / Osmankan Eczanesi
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
0392 366 92 97
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi, Sosyal Konut Apartmanları
0392 365 59 59
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler
0392 371 40 06