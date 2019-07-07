Nöbetçi eczaneler (7 Temmuz 2019)

Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA
2254020
Lefkoşa
SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA
2276071
Lefkoşa
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
2253259
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
8160082
Girne
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne
8151025
Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
3651847
Gazimağusa
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk
3650112
Güzelyurt
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
7143005
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
Üst Mesarya
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
39/A, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa
2335533
Alt Mesarya
VADİLİ ECZANESİ
VADİLİ MAĞUSA
3977733
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
3755366
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
3744356