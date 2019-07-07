Nöbetçi eczaneler (7 Temmuz 2019)

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Yine kaza: 6 yaralı
Yine kaza: 6 yaralı
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Lefkoşa

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA

2254020

Lefkoşa

SEVCAN ECZANESİ

ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA

2276071

Lefkoşa

KIZILBAŞ ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

2253259

Girne

SETENAY BENGİSU ECZ

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

8160082

Girne

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne

8151025

Gazimağusa

ZEYNEP ECZANESİ

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

3651847

Gazimağusa

HALKIN ECZANESİ

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

3650112

Güzelyurt

UYUMSAL ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

7143005

İskele

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

Üst Mesarya

ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ

39/A, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa

2335533

Alt Mesarya

VADİLİ ECZANESİ

VADİLİ MAĞUSA

3977733

Karpaz

MELEK İBRAHİM ECZ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

3755366

Karpaz

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA

3744356

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