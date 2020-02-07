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Nöbetçi eczaneler (7 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (7 Şubat 2020)

Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli

0533 879 81 93

Lefkoşa / Sezer Eczanesi

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 70 88

Lefkoşa / Törenağa Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Küçük Kaymaklı

0392 228 10 08

Girne / Gündal Eczanesi

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası Yanı)

0392 816 05 43

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1

0392 815 17 90

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Rezan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Presidental Bulding Dük No:6

0392 365 69 11

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22 A/B

0392 714 28 74

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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