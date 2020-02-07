Nöbetçi eczaneler (7 Şubat 2020)

Lefkoşa / Emine Keskin Eczanesi
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli
0533 879 81 93
Lefkoşa / Sezer Eczanesi
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 70 88
Lefkoşa / Törenağa Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:60, Küçük Kaymaklı
0392 228 10 08
Girne / Gündal Eczanesi
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası Yanı)
0392 816 05 43
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1
0392 815 17 90
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Rezan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Presidental Bulding Dük No:6
0392 365 69 11
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22 A/B
0392 714 28 74
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44