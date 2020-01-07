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Nöbetçi eczaneler (7 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (7 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi

Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No: 77 Dükkan 2 Gönyeli

0392 223 67 50

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik

0392 228 14 78

Lefkoşa / Akdora Eczanesi

Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe yolu Hamitköy

0392 225 33 55

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1

0392 815 00 09

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Mağusa / Zeynep Eczanesi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 365 18 47

Mağusa / Buğçe Bayram eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Sok. Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus yanı Sakarya

0392 365 25 25

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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