Nöbetçi eczaneler (7 Ocak 2020)

Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi
Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No: 77 Dükkan 2 Gönyeli
0392 223 67 50
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik
0392 228 14 78
Lefkoşa / Akdora Eczanesi
Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe yolu Hamitköy
0392 225 33 55
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1
0392 815 00 09
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Mağusa / Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 365 18 47
Mağusa / Buğçe Bayram eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Sok. Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus yanı Sakarya
0392 365 25 25
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70