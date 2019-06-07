Nöbetçi eczaneler (7 Haziran 2019)

Lefkoşa / Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4-5 Ortaköy
0392 223 21 31
Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir
0392 227 60 71
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak
0392 821 30 88
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. N0:67/B
0392 81 52 025
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi
Topçu Bulvarı N0:18/A, Deniz Plaza kaşısı
0392 365 68 38
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2
0392 365 19 20
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35 Bahçeler
0392 371 40 06