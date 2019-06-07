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Nöbetçi eczaneler (7 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (7 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4-5 Ortaköy

0392 223 21 31

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Atatürk Caddesi Emek Apt. Dükkan No:3 Limasol Türk Koop Bankası karşısı Yenişehir

0392 227 60 71

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149  Alsancak

0392 821 30 88

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. N0:67/B

0392 81 52 025

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Mağusa / Ayşe Özbeycan Eczanesi

Topçu Bulvarı N0:18/A, Deniz Plaza kaşısı

0392 365 68 38

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2

0392 365 19 20

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35 Bahçeler

0392 371 40 06

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