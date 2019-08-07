Nöbetçi eczaneler (7 Ağustos 2019)

LEFKOŞA
Fulden Donangil Eczanesi: Osman Paşa cad. n0:29/b K.Çiftlik Lefkoşa (392)228-2572
Törenağa Eczanesi: Gaz.Kemal Aşık Cad. No: 60 Otobüs terminali karşısı K.Kaymalı Lefkoşa Tel: 228 10 08
GİRNE
Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi: Paşaoğlu İş Merkezi no:3 Karaoğlanoğlu tel: (392)822-3885
Setenay bengisu ecz: Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy - Girne Tel: 8160082
GAZİMAĞUSA
Çisem Eczanesi: Halil Hamza Yolu Hasntacel apt. Çağ market yanı (392)365-4004
Uluçay eczanesi: Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı Mağusa - Gazimağusa Tel: 3652424
GÜZELYURT
Sercan Avcı Eczanesi: Şht.Raşit Osman Sok.N0:2 /E Tel: (392)714-4894