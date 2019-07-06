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Nöbetçi eczaneler (6 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (6 Temmuz 2019)
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LEFKOŞA:

NURLUÖZ ECZANESİ

 HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY

 2256161

***

OBA ECZANESİ

 GAZ.HASAN TAHSİN CAD. LEMAR YOLU ÇİN PAZARI KARŞISI KERMİYA LEFKOŞA

 2237101

***

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 2273700

GİRNE:

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

 8157350-0533 888 5666

***

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 8151150- 05488511150

GAZİMAĞUSA:

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa

 3655126

***

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 3655454

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt

 +903927141894

İSKELE:

ERSU ADAN ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken İskele

 3788887

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