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Nöbetçi eczaneler (6 Ocak 2020)

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Nöbetçi eczaneler (6 Ocak 2020)

Lefkoşa / Bahar Nurluöz Eczanesi

Hacet Sok. 8/C Din Sitesi karşısı İş Bakası yanı Hamitköy

0392 225 61 61

Lefkoşa / Caneş Eczanesi

Şht. Mustafa Mehmet Sok .Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

Lefkoşa / Yenikent Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, Yenikent / Gönyeli

0392 223 93 78

Girne / Buğçe Eczanesi

Nusmar Market yanı, Zeytinlik yolu

0392 815 00 32

Girne / Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

0392 815 90 67

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamza Ayakkabı Mağazası yanı Kaliland Bölgesi

0392 365 55 94

Mağusa / Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Caddesi, Alibey Apartmanı No:2  Karakol İlkokulu yolu Karakol

0392 365 69 77

Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi

Şht. Raşit Osman Sok. No:2/E

0392 714 48 94

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Cad. Yeşilyurt

0392 727 74 70

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