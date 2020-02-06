Nöbetçi eczaneler (6 Ocak 2020)

Lefkoşa / Bahar Nurluöz Eczanesi
Hacet Sok. 8/C Din Sitesi karşısı İş Bakası yanı Hamitköy
0392 225 61 61
Lefkoşa / Caneş Eczanesi
Şht. Mustafa Mehmet Sok .Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
Lefkoşa / Yenikent Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, Yenikent / Gönyeli
0392 223 93 78
Girne / Buğçe Eczanesi
Nusmar Market yanı, Zeytinlik yolu
0392 815 00 32
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
0392 815 90 67
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamza Ayakkabı Mağazası yanı Kaliland Bölgesi
0392 365 55 94
Mağusa / Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Caddesi, Alibey Apartmanı No:2 Karakol İlkokulu yolu Karakol
0392 365 69 77
Güzelyurt / Sercan Avcı Eczanesi
Şht. Raşit Osman Sok. No:2/E
0392 714 48 94
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Cad. Yeşilyurt
0392 727 74 70