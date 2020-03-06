Nöbetçi eczaneler (6 Mart 2020)

LEFKOŞA
Gönül Eczanesi Lefkoşa
Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. . Hacı Ali Apt. No:13 Lemar Yolu – Sülkem Simit Evi Çaprazı
0392 227 84 61
Handegül Günay Eczanesi
Şht. Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yanı
0392 227 92 70
Ferin Eczanesi
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. No:35
0392 223 42 82
GİRNE
Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 ( 33 ) Bakkal Süpermarket Yanı
0392 822 41 42
MAĞUSA
Osmankan Eczanesi
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük. No:2 Larnaka
0392 366 92 97
İnem Mimar Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 Yeni Lemar Arka Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu
0548 842 27 95
GÜZELYURT
Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
LEFKE
Enver Polili Eczanesi
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi Laü yolu
0392 727 76 46