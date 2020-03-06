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Nöbetçi eczaneler (6 Mart 2020)

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Nöbetçi eczaneler (6 Mart 2020)

LEFKOŞA

Gönül Eczanesi Lefkoşa

Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. . Hacı Ali Apt. No:13 Lemar Yolu – Sülkem Simit Evi Çaprazı

0392 227 84 61

Handegül Günay Eczanesi

Şht. Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yanı

0392 227 92 70

Ferin Eczanesi 

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. No:35

0392 223 42 82

GİRNE

Aşar Eczanesi 

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 ( 33 ) Bakkal Süpermarket Yanı

0392 822 41 42

MAĞUSA

Osmankan Eczanesi 

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük. No:2 Larnaka

0392 366 92 97

İnem Mimar Eczanesi

Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 Yeni Lemar Arka Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu

0548 842 27 95

GÜZELYURT

Resmiye Ese Eczanesi 

Ecevit Cad. No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

LEFKE

Enver Polili Eczanesi

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi Laü yolu

0392 727 76 46

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