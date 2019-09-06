Nöbetçi Eczaneler (6 Eylül 2019)

Lefkoşa / Caneş Eczanesi
Şht.Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
Lefkoşa / Pervin Eczanesi
Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dükkan 12/C Rimax karısı Hz. Ebubekir Camii Çaprazı Küçük Kaymaklı
0392 225 28 18
Girne / Defne Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:20
0392 815 35 16
Girne / Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
0392 822 22 87
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.No:2 Karakol
0390 365 65 19
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856