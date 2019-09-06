 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
10 0
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
10 0
 
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
8 0
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
21 0
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
17 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
59 0
banner82

Nöbetçi Eczaneler (6 Eylül 2019)

banner27

Nöbetçi Eczaneler (6 Eylül 2019)
banner267

Lefkoşa / Caneş Eczanesi

Şht.Mustafa Mehmet Sok. Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

Lefkoşa / Pervin Eczanesi

Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dükkan 12/C Rimax karısı Hz. Ebubekir Camii Çaprazı Küçük Kaymaklı

0392 225 28 18

Girne / Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20

0392 815 35 16

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4

0392 366 29 28

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.No:2 Karakol

0390 365 65 19

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.