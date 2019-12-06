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Nöbetçi eczaneler (6 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (6 Aralık 2019)

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:48/A Hamitköy

0392 225 57 28

Lefkoşa / Arzum Davulcu Eczanesi

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak No:3 Küçük Kaymakli

0392 227 14 57

Lefkoşa / Oba Eczanesi

Gaz. Hasan Tahsin Cad Lemar yolu, Çin Pazarı karşısı Ortaköy

0392 223 71 01

Girne / Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

0392 815 90 67

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market ve Papageno yanı

0392 81 52 025

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi yanı

0392 366 33 74

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2

0392 365 19 20

Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A

0392 714 30 05

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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