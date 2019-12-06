Nöbetçi eczaneler (6 Aralık 2019)

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi
Atatürk Caddesi, No:48/A Hamitköy
0392 225 57 28
Lefkoşa / Arzum Davulcu Eczanesi
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sokak No:3 Küçük Kaymakli
0392 227 14 57
Lefkoşa / Oba Eczanesi
Gaz. Hasan Tahsin Cad Lemar yolu, Çin Pazarı karşısı Ortaköy
0392 223 71 01
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B
0392 815 90 67
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market ve Papageno yanı
0392 81 52 025
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apartmanı, No:2, Larnaka Yolu, Anıt Çemberi yanı
0392 366 33 74
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance No:2
0392 365 19 20
Güzelyurt / Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A
0392 714 30 05
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12