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Nöbetçi eczaneler (6 Ağustos 2019)

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Nöbetçi eczaneler (6 Ağustos 2019)
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Lefkoşa / Balın Eczanesi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Alpal Binaları, No:24

0392 223 18 13

Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi

Atatürk Cad. 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir

0392 228 09 09

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant Yanı

0392 815 34 96

Girne / Törensel Eczanesi

Beşparmaklar Caddesi, No:100/C Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

Güzelyurt / Aşar Eczanesi

Ecevit Caddesi 18/B

0392 714 21 93

Mağusa / Demet Eczanesi

New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Terminal Lemar Yanı

0392 366 33 50

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

0392 366 99 88

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler

0392 371 40 06

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