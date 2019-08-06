Nöbetçi eczaneler (6 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Balın Eczanesi
Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Alpal Binaları, No:24
0392 223 18 13
Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi
Atatürk Cad. 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir
0392 228 09 09
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant Yanı
0392 815 34 96
Girne / Törensel Eczanesi
Beşparmaklar Caddesi, No:100/C Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
Güzelyurt / Aşar Eczanesi
Ecevit Caddesi 18/B
0392 714 21 93
Mağusa / Demet Eczanesi
New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Terminal Lemar Yanı
0392 366 33 50
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35/B Bahçeler
0392 371 40 06