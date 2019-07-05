Nöbetçi eczaneler (5 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy
0392 225 24 74
Lefkoşa / Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy
0392 223 21 31
Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Karakum
0548 853 15 53
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak
0392 821 30 88
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Mağusa / Ada Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu No:3
0392 365 31 30
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0392 365 55 18
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15