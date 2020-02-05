Nöbetçi eczaneler (5 Şubat 2020)

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi
2.Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik
0392 227 51 59
Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı Yenikent
0392 224 09 88
Lefkoşa / Umut Öksüz Eczanesi
Küçük Kaymaklı, Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17
0392 444 86 88
Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi
Hz. Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
Girne / Eda Ataçağ Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Maret karşısı Yukarı Girne
05488811811
Mağusa / İçten Eczanesi
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. No:1 Tıp Merkezi girişi
0392 365 22 00
Mağusa / Veli Nurluöz Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sok. Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis yolu Yeni Lemar arkası
0392 365 36 31
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Lefke / Enver Polili
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46