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Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
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Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
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Narenciye can çekişiyor
Narenciye can çekişiyor
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Zirve Alptürk ve Sona’nın
Zirve Alptürk ve Sona’nın
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Nöbetçi eczaneler (5 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (5 Şubat 2020)

Lefkoşa / Apaydın Eczanesi

2.Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik

0392 227 51 59

Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı Yenikent

0392 224 09 88

Lefkoşa / Umut Öksüz Eczanesi

Küçük Kaymaklı, Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17

0392 444 86 88

Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz. Ömer Cad. Dedekorkut Plaza No:2  Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

Girne / Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Cad. Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Maret karşısı Yukarı Girne

05488811811

Mağusa / İçten Eczanesi

Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dük. No:1 Tıp Merkezi girişi

0392 365 22 00

Mağusa  / Veli Nurluöz Eczanesi

Hasan Barbaçolli Sok. Sakarya 48 Döveç Apt. B Blok No:1 Salamis yolu Yeni Lemar arkası

0392 365 36 31

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Lefke / Enver Polili

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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