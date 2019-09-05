Nöbetçi eczaneler (5 Eylül 2019)

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi
Nazım Hikmet Cad. No:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya
0392 330 10 36
Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi
No:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht.Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2
0392 815 10 25
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63/B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mah. No:121
0392 714 46 40
Mağusa / Barışer Eczanesi
Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı
0392 366 40 40
Mağusa / Zeynep Eczanesi
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 365 18 47
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Cad .No:35/B Bahçeler
0392 371 40 06