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Nöbetçi eczaneler (5 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (5 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Abbasoğlu Eczanesi

Şehit Mustafa Ruso Caddesi, Dükkan No:112/D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı

0392 227 16 64

Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi

Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya

0392 330 10 36

Lefkoşa / Ferin Eczanesi

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzeri, Halk Bankası yanı Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. No:35 Yenikent

0392 223 42 82

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apartmanı,  Yukarı Girne

0392 815 24 09

Girne / Rızkı II Eczanesi

Mülk Plazai, No: 11 Çatalköy

0392 824 56 06

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi No:121

0392 714 46 40

Mağusa / Osmankan Eczanesi

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı

0392 366 92 97

Mağusa / Rezan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Presidental Bulding Dük. No:6

0392 365 69 11

Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli

0548 843 03 44

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