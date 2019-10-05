Nöbetçi eczaneler (5 Ekim 2019)

Lefkoşa / Abbasoğlu Eczanesi
Şehit Mustafa Ruso Caddesi, Dükkan No:112/D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı
0392 227 16 64
Lefkoşa / Alpdoğan Eczanesi
Nazım Hikmet Caddesi, No: 124/4 Metehan Çemberi, Kermiya
0392 330 10 36
Lefkoşa / Ferin Eczanesi
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzeri, Halk Bankası yanı Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. No:35 Yenikent
0392 223 42 82
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apartmanı, Yukarı Girne
0392 815 24 09
Girne / Rızkı II Eczanesi
Mülk Plazai, No: 11 Çatalköy
0392 824 56 06
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi No:121
0392 714 46 40
Mağusa / Osmankan Eczanesi
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı
0392 366 92 97
Mağusa / Rezan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Presidental Bulding Dük. No:6
0392 365 69 11
Lefke / Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli
0548 843 03 44