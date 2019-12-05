Nöbetçi eczaneler (5 Aralık 2019)

Lefkoşa / Eren Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53 Taşkınköy
0392 225 24 74
Lefkoşa / Ferin Eczanesi
Cebeci Sok. No:35 Yenikent
0392 223 42 82
Lefkoşa / Akdora Eczanesi
Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe Yolu Hamitköy
0392 225 33 55
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63 B Karaoğlanoğlu
0392 822 32 02
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı, No:28, Anıt Çemberi yanı
0392 366 95 55
Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi
Salamis Yolu No: 145 Birleşmiş Milletler Kampı karşısı
0392 365 68 20
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40