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Nöbetçi eczaneler (5 Aralık 2019)

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Nöbetçi eczaneler (5 Aralık 2019)

Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53 Taşkınköy

0392 225 24 74

Lefkoşa / Ferin Eczanesi

Cebeci Sok. No:35 Yenikent

0392 223 42 82

Lefkoşa / Akdora Eczanesi

Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe Yolu Hamitköy

0392 225 33 55

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63 B Karaoğlanoğlu

0392 822 32 02

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı, No:28, Anıt Çemberi yanı

0392 366 95 55

Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi

Salamis Yolu No: 145 Birleşmiş Milletler Kampı karşısı

0392 365 68 20

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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