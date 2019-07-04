Nöbetçi eczaneler (4 Temmuz 2019)

Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. No: 8 Göçmenköy Şht. Yalçın İlkokulu karşısı
0392 223 59 51
Lefkoşa / Yenikent Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, Yenikent
0392 223 93 78
Girne / Pınar Keklik Eczanesi
Alsancak Lemar karşısı, Tekno Gold yanı Alsancak
0533 857 54 94
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı
0392 815 34 96
Güzelyurt / İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sokak, No:22
0392 714 28 74
Mağusa / Güloğlu Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı, Alasya Park Sitesi Dükkan: 4
0392 365 38 68
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı City Mall yolu
0392 365 42 40
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24